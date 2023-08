Unfallflucht per Kinderfahrrad: Mädchen radelt nach Crash mit verletzter Frau davon

Bei dem kleinen, etwa achtjährigen Mädchen, das den Unfall verursacht haben soll, handelt es sich um ein dunkelhaariges Mädchen, hochdeutsch sprechend, mit Kinderfahrrad. −Symbolbild: dpa

Ein etwa acht Jahre altes Mädchen auf einem Kinderfahrrad soll in Weiden in der Oberpfalz einen Unfall mit einer Verletzen verursacht haben und danach davongefahren sein. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.









Den Beamten zufolge ereignete sich der Unfall am Samstag um kurz vor 16.30 Uhr im Stadtgebiet. Demnach fuhr das etwa acht Jahre alte Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad von der Köngisberger Straße über einen kurzen Zubringer stadteinwärts. Hierbei übersah das Kind zwei entgegenkommende Radfahrer mit ihren E-Bikes und stieß mit diesen frontal zusammen. Alle drei Radfahrer stürzten.



Eine der beiden E-Bike-Fahrer – eine 55-jährige Frau aus Nürnberg, die zu Besuch in Weiden war – wurde durch den Sturz verletzt und musste per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein hiesiges Krankenhaus gebracht werden. Die minderjährige Unfallverursacherin, entfernte sich trotz Aufforderung des 71-jährigen Lebensgefährten der Verletzten vom Unfallort. Der 71-jährige selbst blieb unverletzt.





Polizei sucht nach dem Mädchen





Bei dem kleinen, etwa achtjährigen Mädchen, das den Unfall verursacht haben soll, handelt es sich um ein dunkelhaariges Mädchen, hochdeutsch sprechend, mit Kinderfahrrad. Sachdienliche Hinweise sind bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Weiden unter Tel. 0961/401-0 zu richten.

