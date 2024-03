In Augsburg sind bei einem Zusammenstoß von zwei Polizeiautos vier Einsatzkräfte verletzt worden. Beide Streifen waren am Sonntag zu einem Einsatz unterwegs, als sich der Unfall an einer Kreuzung ereignete, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord von Montag. Rettungskräfte brachten die vier Leichtverletzten ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war nach Angaben einer Sprecherin des Präsidiums zunächst unklar.

