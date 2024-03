Unfall von Krankenfahrdienstwagen und Lkw: Zwei Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Krankenfahrdienstfahrzeug sind in Erbendorf (Landkreis Tirschenreuth) zwei Menschen schwer verletzt worden - darunter der 89 Jahre alte Patient. Der 48 Jahre alte Fahrer des Lastwagens habe das Auto am Donnerstagmorgen beim Abbiegen wohl übersehen und es sei zur Kollision gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 89-Jährige sowie der 38 Jahre alte Fahrdienstfahrer wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 70.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240321-99-417859/3