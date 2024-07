Unfall von Auto und Polizeiwagen - vier Verletzte

Ein 57-Jähriger möchte im Landkreis München mit seinem Auto nach links abbiegen und kollidiert mit einem Polizeiauto. Alle vier Insassen verletzen sich dabei leicht.

Bei einem Unfall von einem Auto und einem Dienstfahrzeug der Polizei in Garching (Landkreis München) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein 57-Jähriger wollte in der Nacht zum Sonntag nach links auf die B471 einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 24 Jahre alte Polizistin mit zwei Kollegen auf der vorfahrtsberechtigten Straße in entgegengesetzter Richtung. Beide Autos stießen zusammen. Die Ampel an dieser Stelle war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb. An beiden Autos entstand ein Schaden, die Höhe war zunächst unklar. Die Verkehrspolizei nahm die Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:240729-930-187734/1