Unfall nach verbotenem Autorennen: Fahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall nach einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen in Oberfranken ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 44-Jährige habe bei dem Rennen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei von der Straße abgekommen und habe mehrere geparkte Autos sowie ein Gebäude beschädigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 44-Jährigen und seinen drei Jahre jüngeren Kontrahenten wird wegen des verbotenen Rennens am Samstag ermittelt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.

