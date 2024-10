Unfall mit zwei Linienbussen beim DEZ in Regensburg: Mehrere Dutzend Menschen verletzt

Bei der Kreuzung am Donaueinkaufszentrum in Regensburg sind am Montagabend zwei Linienbusse zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt. Die Nibelungenbrücke musste komplett gesperrt werden. Es staute sich im gesamten Kreuzungsbereich.









Am Montagabend kurz vor 17.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung beim Donaueinkaufszentrum der schwere Unfall. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Linienbusse im Feierabendverkehr zusammengestoßen. Rund 50 Menschen wurden demnach verletzt. Fünf von ihnen erlitten laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Rund 300 Einsatzkräfte waren zum Unfallort geeilt, um sich um die Verletzten zu kümmern. Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden.



Mehr zum Thema: Ein Statement der Polizei im Video sehen Sie hier.



Nach dem Unfall staute sich der Verkehr im gesamten Kreuzungsbereich. Die Nibelungenbrücke wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei empfahl, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Erst gegen 20 Uhr konnte die Polizei die Fahrspuren der Nibelungenbrücke Richtung Innenstadt wieder für den Verkehr freigeben. In Richtung Norden dauert die Sperre bis in den späten Montagabend.