Unfall mit Lastwagen auf der A3 bei Wörth an der Donau sorgt für Stau

−Symbolbild: dpa

Ein Unfall hat am Freitagnachmittag für einen Stau auf der A3 bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) in Fahrtrichtung Passau gesorgt.









Wie ein Polizeisprecher au Nachfrage mitteilte, war ein Autofahrer gegen 16.15 Uhr aus ungeklärter Ursache von der linken Fahrspur auf die rechte geraten und dort gegen einen Autotransporter geschrammt. Das Auto verlor durch den Aufprall das rechte Vorderrad und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen.



Verletzt wurde niemand, die Folgen aber waren dennoch beträchtlich: Weil das Auto nicht von der Fahrbahn geschoben werden konnte, musste die Autobahn bis etwa 16 Uhr gesperrt werden. Es bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Stau.

− dao/age