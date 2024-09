Unfall mit Kutsche am Chiemsee - zwei Verletzte

Eine Frau und ein Mann sind in Breitbrunn mit einer Kutsche unterwegs. Sie verlieren die Kontrolle über das Pferd - und werden beide von der Kutsche geschleudert.

Bei einem Unfall mit einer Kutsche in Breitbrunn am Chiemsee sind zwei Menschen verletzt worden. Beide wurden von der Kutsche geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Eine 56-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, ein 64-Jähriger aus Oberschleißheim erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden waren zu zweit mit der Kutsche unterwegs gewesen, die von einem Pferd gezogen wurde. Als dieses in Richtung Ortsmitte herab galoppierte, hätten die beiden an einer Kreuzung die Kontrolle über das Gefährt verloren, hieß es von der Polizei.

Weil der Unfall am Mittag in der Nähe eines Cafés passierte, gab es den Angaben zufolge zahlreiche Ersthelfer - unter anderem ein Ehepaar des Kriseninterventionsdienstes des Bayerischen Roten Kreuzes.

© dpa-infocom, dpa:240906-930-225520/1