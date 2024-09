Unfall mit fünf Leichtverletzten – Fahrer wohl betrunken

Notfallnummer (Symbolbild) - Mehrere Menschen werden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. (Symbolbild) - Foto: Hannes P Albert/dpa

Mitten in der Nacht kommt es auf der Autobahn im Landkreis Schwandorf zu einem Unfall - mit einer Reihe an Verletzten. Ein Auto steht in Flammen.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 93 bei Pfreimd im Landkreis Schwandorf sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Zuvor hatte die Polizei von sieben Verletzten gesprochen. Eines der vier beteiligten Autos begann den Angaben zufolge zu brennen - mit starker Rauchentwicklung.

Demnach fuhr ein 38-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit seinem Wagen aus zunächst unbekannter Ursache auf das Heck einer vorausfahrenden 51-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß prallte das Auto der Frau mit zwei Insassen gegen die Mittelschutzplanke, drehte sich um 180 Grad und kam zwischen den beiden Fahrspuren zum Liegen. Die 51-Jährige erlitt leichte Prellungen und einen Schock.

Autofahrer bemerken laut Polizei Unfall zu spät

Kurze Zeit später fuhr ein 36-jähriger Autofahrer auf der A93 und bemerkte laut Polizei das verunfallte Auto auf der mittleren Spur wohl zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der 36-Jährige und drei Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Erneut kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Auffahrunfall: Ein 56-Jähriger fuhr auf der linken Spur und bemerkte den Unfall wohl ebenfalls zu spät. Er kollidierte mit seinem Wagen frontal mit den verunfallten Fahrzeugen. Der 56-Jährige sowie der 38-Jährige blieben laut Polizei unverletzt.

Die Beamten stellten den Angaben nach bei dem ersten Autofahrer einen Promillewert „weit jenseits des erlaubten Grenzwerts“ fest. Dem 38-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und er wurde angezeigt. Die A93 war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an.

