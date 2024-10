Unfall mit Folgen auf der A6 – Elf Fahrzeuge beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrer hat auf der A6 in der Oberpfalz mehrere Warnbaken umgefahren. Elf Fahrzeuge sind am Ende beschädigt.

Ein bislang Unbekannter hat in der Oberpfalz auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Unfallverursacher gegen 5.10 Uhr mit mehreren Warnbaken, die an der gesperrten Ausfahrt Waidhaus aufgestellt waren. Die Baken wurden bei dem Aufprall zerstört, die Trümmerteile blieben auf der Fahrbahn liegen.

Mehrere Fahrzeuge, die kurz darauf die Unfallstelle passierten, fuhren über die Trümmerteile. An den Fahrzeugen kam es laut Polizei teils zu erheblichen Reifenschäden. Insgesamt wurden elf Fahrzeuge vor Ort aufgrund von Beschädigungen entweder abgeschleppt oder repariert. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn für etwa eine Stunde stark eingeschränkt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weiden sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den flüchtigen Fahrer geben können.

