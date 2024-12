Unfall mit drei Fahrzeugen - mehrere Menschen verletzt

In Oberbayern hat es einen Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Im Berchtesgadener Land krachte es auf einer Bundesstraße.

In Oberbayern hat es auf einer Bundesstraße einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Was genau am späten Nachmittag dort passierte, war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Mehrere Insassen seien verletzt worden, wie viele genau, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. In Lebensgefahr schwebe aber niemand. Die Polizei sei derzeit noch auf der B21 bei Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:241226-930-328212/1