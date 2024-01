Unfall mit Bus: Zwei Schwerverletzte, Feuerwehrhaus gerammt

Bei einem Unfall mit einem Bus und einem Wagen in Petting im oberbayerischen Landkreis Traunstein sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Laufen berichtete, wurde dabei das Feuerwehrhaus gerammt und beschädigt. Mehrere Medien hatten über den Unfall berichtet. Auf von den Medien online veröffentlichten Fotos ist zu sehen, dass eine Ecke des Gebäudes regelrecht herausgebrochen ist.

Zunächst seien der Bus und der andere Wagen kollidiert, hieß es beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Laut den Medienberichten kam der Bus daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte das Feuerwehrhaus. Bei der Polizei hieß es dazu, die Ermittlungen zum Unfallhergang liefen noch.

