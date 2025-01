Unfall im Landkreis Bayreuth: Eine Tote, fünf Verletzte

Eine 73-Jährige kommt aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und stößt mit zwei Wagen zusammen. Weitere Menschen werden verletzt - darunter zwei Kinder.

Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bayreuth ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt - darunter auch zwei Kinder, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach Polizeiangaben war die Frau am Nachmittag von Bayreuth kommend in Richtung Weidenberg unterwegs, als sie in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort streifte ihr Wagen demnach ein entgegenkommendes Fahrzeug mit einer 47-jährigen Fahrerin und deren neun und elf Jahre alten Kindern, die dabei leicht verletzt wurden. Anschließend sei die 73-Jährige mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Der 62 Jahre alte Fahrer und eine 60-jährige Insassin des Wagens wurden dabei mittelschwer verletzt. Die 73-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 60.000 Euro ein.

