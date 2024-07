Unfall bei „Übungsfahrt“ mit Vater: Zehnjährige am Steuer und Schwester (7) schwer verletzt

Ein Vater in Österreich macht mit seinen Töchtern, zehn und sieben Jahre alt, auf einem Feld eine „Übungsfahrt“. Er lässt die Zehnjährige allein am Steuer, um ein Tor zu öffnen, und das Mädchen fährt gegen eine Mauer. Sie und ihre Schwester auf dem Rücksitz wurden schwer verletzt.









Ein tragischer Unfall hat sich am Samstagmittag in Österreich ereignet. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinen Töchtern gegen 12 Uhr auf einem privaten Feld neben deren Haus in St. Lorenz „Autofahren geübt“. Er habe seiner zehnjährigen Tochter den Fahrersitz überlassen und sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Die Siebenjährige saß laut Polizei rechts auf dem Rücksitz. Nach der „Übungsfahrt“ sei der Vater ausgestiegen und habe ein Weidegatter geöffnet. Dabei habe die Zehnjährige die Kupplung losgelassen und das Gaspedal betätigt.



Wegen Spuren in der Wiese dürften sich zuerst die Räder durchgedreht haben, so die Polizei. Beim Kontakt mit dem Asphalt sei das Auto dann nach vorne in die Hausmauer geprallt. Die zwei Frontairbags lösten aus und die beiden Mädchen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Wels ergeht, heißt es im Polizeibericht.

− tka