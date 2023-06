Unfall bei Starkregen auf B2: Audi von Fahrbahn geflogen und von Baum aufgespießt

Der Audi flog bei Starkregen über die Böschung und blieb schließlich in einem Baum auf etwa zwei Metern Höhe hängen. −Foto: News 5

Großes Glück im Unglück hatte ein Audi-Fahrer laut Polizei am späten Donnerstagabend auf der B2 bei Roth: Sein Wagen flog regelrecht von der Fahrbahn und wurde auf einem Baum aufgespießt – er selbst blieb nahezu unverletzt.









Ein 26-Jähriger aus der Region war am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf der B2 in Richtung Weißenburg unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Pfaffenhofen geriet er laut Polizei aufgrund nicht an die Wetterverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn durch starke Niederschläge regennass.



Der Audi flog dabei über die Böschung und blieb schließlich in

einem Baum auf etwa zwei Metern Höhe hängen. Der Baum hatte sich auf der Beifahrerseite komplett ins Auto gebohrt. Getriebe und Vorderachse wurden zum Teil abgerissen.





Fahrer zog sich lediglich Schnittverletzungen und Prellungen zu





Der Fahrer hatte großes Glück und blieb nahezu unverletzt, er zog sich lediglich Schnittverletzungen und Prellungen zu. Er konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.



Kräfte der Feuerwehren aus der Umgebung waren an der Unfallstelle zur Absicherung und Bergung eingesetzt. Gegen Mitternacht konnte das Fahrzeug schließlich von einem Abschleppdienst in Einzelteilen abtransportiert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000,- Euro.

