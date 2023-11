Unfall auf Straße sorgt für Internet- und Telefonausfall

Durch einen Glätteunfall eines 29 Jahre alten Autofahrers waren mehrere Hundert Haushalte in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) am Dienstagabend zeitweise ohne Internet und Telefon. Der Autofahrer sei aufgrund der schneeglatten Fahrbahn nach links von der Straße abgekommen und habe dabei drei Telefonverteilerkästen und eine Werbetafel beschädigt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Ob der dadurch entstandene Ausfall von Telefon und Internet bereits behoben werden konnte, konnte ein Polizeisprecher am Morgen nicht sagen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

