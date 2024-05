Unfall auf Parkplatz: Mann ersetzt beschädigten Buggy

Ein Autofahrer hat auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bayreuth bei einem Unfall einen Kinderwagen beschädigt - und umgehend einen neuen Buggy gekauft. Der 75-Jährige übersah am Mittwoch die 37-jährige Mutter, die mit ihrem Kind im Wagen auf einem Gehweg unterwegs war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weder die Frau noch das ein Jahr alte Kind seien bei dem Unfall verletzt worden. Allerdings brach eines der Vorderräder des Kinderwagens ab. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

