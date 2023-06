Unfall auf A6 mit fünf teils Schwerstverletzten: Schleuser nach stundenlanger Flucht gefasst

Ein mutmaßlicher Schleuser flüchtete auf der A6 vor einer Zollkontrolle und kam von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich, der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter – und ließ fünf verletzte Insassen zurück. −Foto: Bundespolizei Waidhaus

Auf der Flucht vor dem Zoll hatte er einen schweren Unfall auf der A6 bei Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) verursacht – und sich dann zu Fuß aus dem Staub gemacht. Erst Stunden später konnte ein mutmaßlicher Schleuser gefasst werden.









Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen auf Nachfrage mitteilte, konnte der Flüchtige am Sonntagabend festgenommen werden. Leicht verletzt und barfuß hatte er an einer Haustüre in Lückenried geklingelt und den Bewohner in gebrochenem Deutsch darum gebeten, sein Handy aufladen zu dürfen. Der Hauseigentümer rief die Polizei – wenig später klickten die Handschellen.





Fünf Verletzte, darunter drei Kinder





Wie berichtet, waren bei dem Unfall fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt worden. In dem Wagen saßen neben dem mutmaßlichen Schleuser zwei Frauen im Alter von 28 und 39 Jahren sowie eine Jugendliche (15)und zwei Buben (10 und 13 Jahre alt). Die türkischen Staatsangehörigen wurden schwer, teils lebensgefährlich verletzt. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Am Montag konnte der Polizeisprecher zumindest vorsichtig Entwarnung gegeben: „Es besteht keine Lebensgefahr mehr“.



Der mutmaßliche Schleuser war am Morgen noch bei der Bundespolizei in Gewahrsam. Er soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

− age