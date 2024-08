Unfälle wegen Starkregens - Vollsperrung auf A8 aufgehoben

Auf der Autobahn A8 zwischen Adelzhausen und Sulzemoos sind mehrere Fahrzeuge kollidiert. Mindestens 15 Menschen wurden verletzt.

Wegen Starkregens hat es am Nachmittag mehrere Unfälle auf der A8 bei München gegeben. Zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Sulzemoos kam es zu einer Kettenreaktion, wie die Polizei mitteilte. Mindestens 15 Menschen seien bei den Unfällen verletzt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Die Autobahn in Richtung München war zwischen den Anschlussstellen komplett gesperrt. Am späteren Abend teilte die Polizei mit, die Aufräumarbeiten seien so weit fortgeschritten, dass die gesperrte Richtungsfahrbahn München teilweise wieder geöffnet werden konnte. Mit einer vollständigen Freigabe des Verkehrs werde in Kürze gerechnet. Es hatte sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Die Polizei rechnete mit erheblichen Verkehrsbehinderungen über mehrere Stunden.

Die genaue Anzahl der Verletzten und die Schwere ihrer Verletzungen waren zunächst unklar. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

