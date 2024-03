Und noch ein Jahr: Valentini verlängert beim 1. FC Nürnberg

Enrico Valentini fühlt sich noch fit für eine weitere Saison bei seinem „Club“. Der Zweitligist verlängert mit dem Außenverteidiger „zu stark leistungsbezogenen Konditionen“.

Enrico Valentini wird auch in der kommenden Fußball-Saison für den 1. FC Nürnberg auflaufen. Der 35 Jahre alte Außenverteidiger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert, und zwar „zu stark leistungsbezogenen Konditionen“, wie der Zweitligist mitteilte. Valentini geht in seine siebte Profi-Saison beim „Club“, bei dem er einst sämtliche Jugendstationen durchlaufen hatte.

In der laufenden Saison kommt Valentini im Team von Trainer Cristian Fiél auf 14 Pflichtspieleinsätze. „Enrico kennt und lebt den Verein wie kein Zweiter. Deshalb ist er auch für unsere jungen Spieler ein Vorbild und wichtig für die Chemie im Team“, äußerte Sportdirektor Olaf Rebbe in der Vereinsmitteilung: „In seinen bisherigen Spielen in dieser Spielzeit hat er zudem gezeigt, dass er weiterhin zu guten Leistungen imstande ist.“

Valentini begründete die Verlängerung seiner Profi-Laufbahn damit, dass er sich weiterhin fit fühle. „Mein Körper sendet mir keine Signale, dass es mit meiner Karriere zu Ende geht. Somit ist es für mich nur selbstverständlich, ein weiteres Jahr meine Fußballschuhe für meinen Club zu schnüren.“

