Unbekannter will Mann Uhr vom Handgelenk reißen

In der Münchner Altstadt versucht ein Unbekannter, einem Mann die Armbanduhr vom Handgelenk zu reisen. Ein anderer Mann kommt ihm zu Hilfe. Doch was ist passiert?

Ein unbekannter Mann hat in München einen 59-Jährigen von hinten umgestoßen und dabei leicht verletzt. Der Unbekannte habe dann versucht, dem 59-Jährigen die Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen, teilte die Polizei mit. Ein 54-Jähriger sei dem am Boden liegenden Mann zu Hilfe gekommen und es kam zum Gerangel. Der Täter sei dann am Dienstag auf ein Motorrad aufgestiegen, auf dem ein weiterer Mann wartete. Zusammen fuhren die beiden weg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

