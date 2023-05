Unbekannter verletzt 14-Jährige mit schwerem Stein am Kopf

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat in Nürnberg eine 14-Jährige mit einem schweren Stein beworfen. Das Mädchen kam nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weil der Stein so massiv war, dass die Tat potenziell lebensgefährlich war, habe die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Die Jugendliche sei mit einer Begleiterin die Rampe zum U-Bahnhof am Maffeiplatz hinuntergelaufen, als der massive Stein sie am Kopf streifte. Laut einem Sprecher der Polizei hatte ein bislang unbekannter Täter den Stein aus rund vier bis fünf Metern Höhe auf die Rampe geworfen. Wie viel der Stein genau wog, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

© dpa-infocom, dpa:230511-99-648140/2