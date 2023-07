Polizeinotruf 110 - Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Eine Katze ist in Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) an Verletzungen durch ein Luftgewehr gestorben. Ein Tierarzt stellte fest, dass das Tier etwa acht Projektile in sich trug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihre Halterin war am Dienstag mit der verletzten Katze zum Tierarzt gegangen. Der Veterinär konnte das Tier aber nicht mehr retten. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

