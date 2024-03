Unbekannter soll Radfahrerin geschlagen und gewürgt haben

Ein Unbekannter soll eine Radfahrerin in Landshut attackiert und bestohlen haben. Die 44-Jährige habe ihren Angaben zufolge am Mittwoch auf einer Parkbank eine Pause gemacht, als ihr ein Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt haben soll, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag. Er habe ihr außerdem das Portemonnaie und ihr Handy abgenommen. Mit einem Fahrrad sei der Unbekannte dann geflüchtet. Eine Fußgängerin half der Frau und informierte die Polizei, heißt es weiter. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das leere Portemonnaie der Frau und ihr Handy fand die Polizei in der Nähe der Parkbank. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

