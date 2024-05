Unbekannter schlägt Mann gegen Kopf

Ein Unbekannter soll in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) auf einen jungen Mann eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben. Gegen den Angreifer werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach kam es am Freitag aus zunächst unbekannten Gründen zu der Auseinandersetzung.

Zwei Männer hätten den 22-Jährigen festgehalten, während ein dritter Mann ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Als das Opfer wegen der Schläge zu Boden gestürzt sei, habe der Angreifer mehrmals mit den Füßen gegen seinen Kopf getreten, hieß es weiter. Anschließend seien die drei Männer in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Der 22-Jährige wurde einem Polizeisprecher zufolge mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach den Tätern. In welcher Beziehung die Täter und der Geschädigte möglicherweise zueinander stehen, war laut dem Sprecher zunächst unklar. Ihm zufolge gab es keine Hinweise darauf, dass die Täter das Opfer ausgeraubt haben.

