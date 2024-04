Unbekannter schießt auf geparktes Auto

Ein Unbekannter hat in Landshut auf ein geparktes Auto geschossen. Ermittler fanden Patronenhülsen und mehrere Einschüsse am Wagen, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag heißt. Die Schüsse seien nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgegeben worden. Menschen hatten sich während der Tat nicht im Wagen oder in der Nähe befunden. Die Polizei vermutet Motiv und Täter im persönlichen Umfeld des Autobesitzers.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-722820/2