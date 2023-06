Unbekannter lässt Seniorin nach Unfall verletzt zurück

Notaufnahme - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat in Oberbayern eine Seniorin nach einem Unfall schwer verletzt zurückgelassen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 299 im Landkreis Mühldorf am Inn.

Nach erstem Kenntnisstand der Polizei wollte die 72-Jährige die B299 bei Erharting mit ihrem E-Bike überqueren. Dabei wurde sie von einem roten Kleintransporter erfasst. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus notbehandelt werden. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer und seinem Wagen.

© dpa-infocom, dpa:230610-99-08677/2