Unbekannter klaut Fußgänger Luxusuhr im Wert von 140.000 Euro vom Handgelenk

Wie die Beamten auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern mitteilten, handelte es sich um eine Uhr der Schweizer Uhrenmanufaktur Richard Mille, die hochwertige Exemplare im Luxus-Preissegment anfertigt. −Symbolbild: dpa

Einem Fußgänger in München ist von einem bislang Unbekannten eine Luxus-Armbanduhr im Wert von 140.000 Euro vom Handgelenk gestohlen worden. Der Täter flüchtete mit einem Komplizen auf einem Motorroller, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.









Das könnte Sie auch interessieren: Groß im Glücksspiel abgeräumt? Diese fünf Tipps gibt eine Lotto-Gewinnberaterin



Das 46 Jahre alte Opfer war am Dienstagabend mit seiner Begleiterin zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte ihm plötzlich seine Luxusuhr entriss. Wie die Beamten auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern mitteilten, handelte es sich beim Diebesgut um eine Uhr der Schweizer Uhrenmanufaktur Richard Mille, die hochwertige Exemplare im Luxus-Preissegment anfertigt. Nach Firmenangaben setzt das Unternehmen dabei auf außergewöhnliche Materialien.



Erst vor kurzem sorgte ein Uhren-Diebstahl in Niederbayern für Aufsehen: In einem Landshuter Juwelier-Geschäft ließ sich ein Unbekannter von einer Angestellten teure Uhren zeigen. In einem unbeobachteten Moment verschwand er mit einer Rolex im Wert von 16.000 Euro.



Lesen Sie auch: Trotz Ukraine-Krieg und Inflation: Luxus boomt





Bestohlener rannte Dieb noch hinterher und stellte ihn





Der Münchner rannte dem Dieb hinterher und stellte ihn. Es kam den Angaben zufolge zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern, bei dem der 46-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.



Der Täter nutzte die Gelegenheit, um auf einen wartenden Motorroller zu springen, auf dem ein zweiter Mann saß. Die beiden flüchteten. Die Begleiterin des Opfers rief sofort die Polizei, die eine Großfahndung mit über zehn Streifenwagen einleitete. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Der 46-Jährige erlitt bei dem Überfall Prellungen und Schürfwunden, die laut Polizei nicht ärztlich behandelt werden mussten.

− dpa/che