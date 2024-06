Ein Unbekannter soll mehrere Möbelstücke in der Donau bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) entsorgt haben. Ein Spaziergänger habe am Sonntag die Teile eines Sofas und Bettes an einer Bootseinlassstelle gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dass die Möbel durch das Hochwasser angespült wurden, schlossen die Ermittler zunächst aus. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:240605-99-287709/3