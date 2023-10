Unbekannter betäubt Kuh auf Weide durch Bolzenschussgerät

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Kuh ist auf einer Weide in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) von einem Unbekannten mit einem Bolzenschussgerät betäubt worden. Die Kuh lag reglos auf der Weide, weshalb eine Tierärztin gerufen wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am 24. September.

Die Tierärztin stellte ein Loch im Schädel der Kuh fest und schläferte sie daraufhin ein. Als die Kuh später seziert wurde, wurde festgestellt, dass das Loch vom Schuss eines Bolzenschussgeräts stammte. Zunächst gab es noch keine Hinweise auf einen Täter.

