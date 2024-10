Unbekannter bedroht Kinder und packt eines an den Haaren

Ein Mann fühlt sich in einem Bus in Höchstädt im Fichtelgebirge durch mehrere Kinder gestört. Er bedroht sie und fasst zu. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in einem Bus im oberfränkischen Höchstädt im Fichtelgebirge (Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) mehrere Kinder bedroht und eines an den Haaren gepackt. Ersten Erkenntnissen nach habe sich der Mann am Dienstag durch die Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren gestört gefühlt, teilte die Polizei mit. Er griff sie daraufhin verbal an, stand auf und packte eines der Kinder an den Haaren. Demnach machte er einen verwirrten und aggressiven Eindruck und hatte eine Bierflasche bei sich. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung und sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:241023-930-268270/1