Unbekannte zünden in Silvesternacht Streifenwagen in Dachau an

Am Neujahrsmorgen war eine Streifenbesatzung der Dachauer Polizei zu einem Einsatz in die Liegnitzer Straße gerufen worden. Als die Beamten den Einsatz beendet hatten und gegen 0.50 Uhr zu ihrem Streifenwagen zurückkehren wollten, teilte ihnen ein Passant mit, dass dieses brennen würde.



Den Polizisten gelang es, mit dem Feuerlöscher des Autos ein Ausbrennen zu verhindern. Dennoch entstand an dem Streifenwagen ein erheblicher Schaden. Nach den Löscharbeiten entdeckten die Polizisten eine Feuerwerksbatterie unter dem Fahrzeug. Die Polizei geht davon aus, dass das Polizeiauto somit absichtlich in Brand gesteckt worden war.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (08141) 612-0 entgegen.

