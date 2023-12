Polizei - Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. - Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben versucht einen Geldautomaten in Kleinaitingen (Landkreis Augsburg) zu sprengen. Der Automat sollte am frühen Dienstagmorgen mit Sprengstoff gesprengt werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dank Aufnahmen einer Kamera vor Ort konnten die Beamten herausfinden, dass die Täter mit einem dunklen Fahrzeug flüchteten. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

© dpa-infocom, dpa:231221-99-376034/3