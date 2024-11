Unbekannte stehlen Hunderte Kaffeevollautomaten

Am Wochenende stellen Lastwagenfahrer oft ihre Fahrzeuge auf Autohöfen ab. In einigen Fällen kommt zu Wochenbeginn das böse Erwachen.

Aus zwei Lastwagen haben Unbekannte in Unterfranken mehrere Hundert Kaffeevollautomaten und Staubsauger gestohlen. Nach Polizeiangaben liegt der Schaden bei mehr als 320.000 Euro. Die Täter plünderten die Laster vermutlich am vergangenen Wochenende. Als der 35 Jahre alte Fahrer des einen Lkw am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, das an einem Autohof bei Hausen nördlich von Würzburg stand, entdeckte er eine aufgeschlitzte Plane am Auflieger. Fast 400 Kaffeevollautomaten fehlten. Aus einem zweiten Laster wurden neben Kaffeemaschinen auch Staubsauger gestohlen.

© dpa-infocom, dpa:241113-930-287485/1