Unbekannte stecken Polizeiauto in Brand

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Dachau einen Streifenwagen der Polizei in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte nach einem Einsatz zu ihrem Streifenwagen zurückkehren - doch dieser brannte. Die Polizisten konnten mit einem Feuerlöscher, der sich im Wagen befand, die Flammen löschen und verhindern, dass das Auto völlig ausbrannte. Unter dem Fahrzeug fanden sie eine Feuerwerksbatterie. Deshalb bestehe derzeit der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt.

