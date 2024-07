Unbekannte sprengen Geldautomat in Schwaben

Polizei Blaulicht - Nach einer Geldautomatensprenung in Schwaben sind die unbekannten Täter auf der Flucht. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Unbekannte sprengen in Schwaben einen Geldautomaten und richten Schaden am Gebäude an. Noch fehlt von ihnen jede Spur.

Unbekannte haben in einer Bank im schwäbischen Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) einen Geldautomaten gesprengt. Dabei sei das Gebäude beschädigt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Wie hoch der entstandene Schaden war, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Täter seien nach dem Vorfall am frühen Morgen geflüchtet. Ob sie Geld erbeuten konnten, war laut dem Sprecher zunächst ebenfalls unklar.

Bayernweit werden immer wieder Geldautomaten gesprengt - im vergangenen Jahr zählte das LKA in Bayern 21 Fälle, 2022 gab es 37 Sprengungen.

