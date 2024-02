Zwei Unbekannte sollen im oberpfälzischen Amberg einen 28 Jahre alten Mann geschlagen und schwer verletzt haben. Mit schweren Verletzungen an Nase und Kiefer wurde der Mann am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Angreifer seien unbekannt und geflüchtet. Nähere Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240211-99-949392/2