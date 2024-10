Unbekannte schlagen Frau beim Gassigehen und klauen ihren Hund: Polizei sucht Tier mit Foto

Beim in Garmisch-Partenkirchen entwendeten Hund handelt es sich um diesen ca. 30 cm großen Chihuahua-Mischling in den Farben weiß, schwarz und braun. Er trug ein schwarzes Halsband mit goldenen Applikationen. − Foto: Polizei

Kurioser Raub am Tag der Deutschen Einheit im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen: Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde eine Frau dort beim Gassigehen von zwei Unbekannten niedergeschlagen und ihr kleiner Hund gestohlen. Nach diesem fahnden die Beamten nun per Foto und bitten um Hinweise.









Am Donnerstagmorgen, 3. Oktober 2024 um kurz vor 9 Uhr teilte eine 58-jährige Frau den Fall über den Polizeinotruf mit. Demnach sei sie soeben im Bürgermeister-Vogel-Weg, zwischen Enzianstraße und Bahnhofstraße, in Garmisch-Partenkirchen von zwei unbekannten männlichen Personen ihres Hundes beraubt worden.



Sie sei auf dem dortigen Fußweg mit ihrem Chihuahua-Mischling spazieren gewesen. Dabei wurde sie von einem der beiden Männer unvermittelt geschlagen und zu Boden gestoßen, während der andere Täter den zuvor an der Leine geführten Hund entwendete.



Während des Angriffs hätte keiner der beiden Männer gesprochen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Hund auf dem Arm im Sprint über die Enzianstraße in Richtung Wettersteinstraße. Weitere Gegenstände wurden bei der Tat nicht entwendet. „Die 58-Jährige erlitt durch den Angriff leichtere Verletzungen, welche keiner medizinischen Erstversorgung bedurften“, teilt eine Polizeisprecherin mit.





Fahndung verlief erfolglos





Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden unter der Leitung der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen mit Unterstützung umliegender Dienststellen umfassende Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Im Zuge dieser polizeilichen Maßnahmen konnte jedoch bisher kein Tatverdächtiger ermittelt oder festgenommen werden.



Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Die weiteren Untersuchungen werden mittlerweile, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen wegen des Verdachts eines Raubdeliktes fortgeführt.





Polizei bittet um Hinweise





Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 um sachdienliche Hinweise:



- Sind jemandem verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder der entwendete Hund unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit (ca. 8.45 Uhr) im näheren Umfeld des Bürgermeister-Vogel-Wegs in Garmisch-Partenkirchen aufgefallen?



- Hat jemand den Vorfall beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Möglicherweise saßen die beiden Täter bereits einige Tage vor der Tat auf einer Bank im Bürgermeister-Vogel-Weg (auf Höhe der Enzianstraße). Können diesbezüglich Hinweise gegeben werden?



Die Täter können durch die Geschädigte wir folgt beschrieben werden:



- Täter 1: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, athletisch, vermutlich osteuropäischer Herkunft, bekleidet mit blauem oder schwarzem Kapuzenpullover, mit auffälligem weißen Tribal-Logo auf dem Rücken, trug Kapuze über dem Kopf, dunkelblaue Jeans.



- Täter 2: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,75m groß, bekleidet mit blauem oder schwarzem Sweatshirt ohne Kapuze, dunkelblaue Jeans.



Bei dem entwendeten Hund handelt es sich um einen ca. 30 cm großen Chihuahua-Mischling in den Farben weiß, schwarz und braun. Er trug ein schwarzes Halsband mit goldenen Applikationen.

− che