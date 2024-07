Unbekannte schlagen auf 30-jährigen Mann ein

Zwei Unbekannte schlagen in Unterfranken einen 30-Jährigen brutal zusammen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und fahndet nach den Tätern.

Zwei unbekannte Männer haben in Rimpar (Landkreis Würzburg) auf einen 30-Jährigen brutal eingeschlagen und eingetreten. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Am Abend des 15. Juli klingelte den Angaben nach ein zunächst Unbekannter an der Haustür des 30-jährigen Syrers. Die Person lockte ihn unter einem Vorwand vor das Haus. Bei einem Gasthaus soll der 30-Jährige dann auf die zwei unbekannten Angreifer getroffen sein. Kurz darauf meldeten die ersten Zeugen eine Schlägerei auf dem Marktplatz bei der Polizei. Sie gaben an, dass zwei Männer auf das Opfer einschlügen und gegen dessen Kopf und Oberkörper träten.

Als die Beamten eintrafen, waren die Täter schon geflohen. Die Polizei nahm die Ermittlungen und die Fahndung wegen versuchten Mordes nach den Unbekannten auf.

