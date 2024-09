Unbekannte füttern Alpakas - Tier stirbt

Mehrere Alpakas stehen auf einer Wiese in Unterfranken. Unbekannte geben ihnen Futter. Was womöglich nett gemeint war, endet für eines der Tiere tödlich.

Unbekannte haben mehrere Alpakas auf einer Weide in Unterfranken gefüttert und eines der Tiere ist in der Folge gestorben. Laut einem Polizeisprecher standen in Erlenbach (Landkreis Miltenberg) am Donnerstagnachmittag insgesamt vier Alpakas auf der Weide. Drei von ihnen hätten Vergiftungserscheinungen gezeigt. Zwei von ihnen konnten gerettet werden. Die Tiere gehören zu einem Betrieb, der unter anderem Wanderungen mit den Alpakas anbietet.

Wie der Sprecher sagte, war das verstorbene Tier die Mutter eines fünf Wochen alten Alpaka-Babys. Bei der Obduktion des Tiers sei Futter gefunden worden, das vor Ort nicht zu finden sei, weshalb die Ermittler davon ausgingen, dass die Unbekannten es wohl mitgebracht hatten. Worum es sich genau handelte, konnte der Sprecher nicht sagen.

Am Gatter der Weide waren nach Angaben des Sprechers Schilder angebracht, die davor warnten, die Tiere zu füttern. Die Polizei ermittle nun wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und bittet um mögliche Hinweise zu dem Vorfall.

