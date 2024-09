Unbekannte brechen in Münchner Arztpraxis ein

Durch ein Fenster gelangen Unbekannte in eine Arztpraxis. Sie erbeuten medizinische Geräte und Bargeld - ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Unbekannte sind in München in eine Arztpraxis eingebrochen und haben medizinische Geräte und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, belief sich die Beute auf mehr als 100.000 Euro. Um welche Geräte es sich handelte, war zunächst unklar. Zur Praxis selbst machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Die Unbekannten sollen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen über ein Fenster gewaltsam in die Praxis im Stadtteil Neuhausen eingebrochen sein, wie es hieß. Erst am Wochenende war in eine andere Arztpraxis in Neuhausen eingebrochen worden und es wurden ebenfalls Geräte im Wert von etwa 100.000 Euro entwendet.

