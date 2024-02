Unbekannte haben ein Auto auf der Autobahn 73 mit einem Gegenstand beworfen. Alle drei Männer im Auto blieben unverletzt, so die Polizei am Freitag. Der unbekannte Gegenstand prallte am Donnerstag zwar auf die Windschutzscheibe, durchschlug sie aber nicht. Der 35 Jahre alte Autofahrer konnte seinen Wagen auf der A 73 bei Forchheim-Nord unter Kontrolle halten. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen versuchten Totschlags.

