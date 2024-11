Unbekannte beschädigen ein Dutzend Autos auf Zug

Ein Zug, beladen mit Autos, steht in einem Bahnhof. Unbekannte machen sich an den Fahrzeugen zu schaffen und brechen Scheibenwischer ab. Erst vor dem Ausladen wird das Ausmaß des Schadens sichtbar.

Unbekannte Täter haben zwölf Autos auf einem Autotransportzug in München beschädigt. Dabei sei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Unbekannten sollen demnach zwischen Mittwoch und Donnerstag an mehreren Autos die Scheibenwischer abgerissen haben. Als der Zug dann aus dem Bahnhof in Milbertshofen weiterfuhr, seien die Scheibenwischer durch den Fahrtwind hin- und hergeflogen und sollen die Neuwagen zerkratzt haben, hieß es weiter.

Erst vor dem Abladen der Autos in Rohrbach sei der Schaden aufgefallen. Bevor der Zug in Milbertshofen abgestellt wurde, sei er nach Polizeiangaben noch kontrolliert worden und keine Schäden zu sehen gewesen.

