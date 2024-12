Gewinnen Sie einen Aufenthalt in Oberstaufen – Unbegrenzte Möglichkeiten für Wintersportler

Egal ob beim Skifahren Snowboarden, Langlaufen oder Rodeln – in Oberstaufen im Allgäu haben Wintersportler fast unbegrenzte Möglichkeiten, den Winter zu genießen. Die Heimatzeitung verlost drei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Bad Rain inklusive Skipässe.



Oberstaufen im Allgäu ist weltweit das einzige Schroth-Heilbad. Es ist ein Ort, an dem man erholsame Ruhe finden, eine achtsame Zeit und besondere Urlaubsmomente erleben kann. In der kalten Jahreszeit locken Winter- und Schneeschuhwanderungen durch die unberührte Natur, Langlaufen, Skifahren oder eine tolle Rodelpartie. Im „Oberstaufen PARK“ liegt zudem der Kunsteisplatz zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und für die Eisdisco. Darüber hinaus warten einige spannende und außergewöhnliche Veranstaltungen auf Oberstaufens Gäste. Ein Beispiel: Vom 21. bis 23. Februar 2025 werden die Deutschen Meisterschaften im Snow-Volleyball im „Oberstaufen PARK“ ausgetragen. Dann wird nicht in der Halle, sondern auf Schnee gebaggert und gepritscht.





Das 4-Sterne-Hotel Bad Rain liegt unweit von Oberstaufen inmitten der herrlichen Allgäuer Natur. Es wird seit 150 Jahren und in fünfter Generation von der Familie Kirchmann geführt. Im Haus wird großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Das Wasser kommt aus eigener Quelle, erwärmt wird es durch die Sonnenenergie über die Solaranlage auf dem Hoteldach und in der Küche wird vornehmlich auf Zutaten aus der Region gesetzt. Zum Entspannen nach einem Skitag gibt es einen kleinen, aber feinen Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Kamin.





