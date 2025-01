Umweltamt: Bessere Luft am Mittleren Ring

Erweiterte Umweltzone in München - Zum ersten Mal wurde der Stickstoffdioxid-Grenzwert überall in Bayern unterschritten. (Symbolbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Seit Jahren streitet die Stadt München mit Umweltschützern um bessere Luft. Besonders entlang der autobahnähnlichen Landshuter Allee wurden Schadstoffwerte zuverlässig überschritten - bis jetzt.

Die Luftqualität in München ist besser geworden. Zum ersten Mal wurde der Grenzwert für Stickstoffdioxid an der Landshuter Allee laut einer vorläufigen Kurzanalyse unterschritten, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte. Der Jahresmittelwert für 2024 lag an der dortigen Messstation bei 39 Mikrogramm pro Kubikmeter und damit knapp unter dem Grenzwert von 40.

„Es ist eine gute Nachricht, dass sich die Luftqualität in Bayern auch im vergangenen Jahr deutlich verbessert hat und erstmalig an allen Messstationen in Bayern die Grenzwerte eingehalten wurden“, sagte die Präsidentin des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Monika Kratzer.

Luft an der Landshuter Allee weiter mit Abstand am schlechtesten

Damit bleibt die Messstation am Mittleren Ring in München aber mit Abstand die mit dem bayernweit höchsten Wert. Auf Platz zwei landete die Messstation in der Angerstraße in Passau mit 27 Mikrogramm.

Die hohen Schadstoffwerte an der Landshuter Allee hatten zu einem jahrelangen Streit zwischen der Stadt München und Umweltschützern und mehreren Gerichtsprozessen geführt, bei denen die Stadt letztendlich unterlag. Nach der Einführung eines Fahrverbots für Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 4 in der Münchner Innenstadt forderten sie, das Fahrverbot auf Euro-5-Diesel auszuweiten.

Was bedeutet der Wert für das Diesel-Fahrverbot?

Die Stadt hatte zuletzt versucht, eine solche Verschärfung des Fahrverbots durch eine Tempo-30-Zone auf dem betroffenen Streckenabschnitt zu umgehen. Ende 2024 hatte der Stadtrat dann aber doch beschlossen, auf dem vielbefahrenen Abschnitt des Mittleren Rings das bereits geltende Fahrverbot für Euro-4-Fahrzeuge auf die bessere Schadstoffklasse 5 auszuweiten.

Die finale Entscheidung darüber stand aber noch aus und sollte erst im Frühjahr dieses Jahres fallen. Für den Fall, dass die Abgas-Grenzwerte auch ohne Verschärfung eingehalten werden können, hatte der Stadtrat eine Ausstiegsklausel in den Beschluss eingebaut.

Was es bedeutet, dass dieser Fall nach Angaben des Landesamtes nun eingetreten ist, war zunächst offen. Die endgültige Auswertung der gemessenen Stickstoffdioxid-Mengen soll laut Landesamt im zweiten Quartal vorliegen.

