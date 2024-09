Umstürzender Baum verletzt Frau schwer

Am Chiemsee ist eine Esche auf eine 87-Jährige gestürzt. Hauptursache dafür war wohl ein Pilz - doch auch der von den Regenfällen aufgeweichte Boden dürfte eine Rolle gespielt haben.

Eine 87-Jährige ist in Breitbrunn am Chiemsee von einer umstürzenden Esche schwer verletzt worden. Der am Straßenrand stehende Baum sei plötzlich umgestürzt und habe die spazieren gehende Frau getroffen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde von der Feuerwehr versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen zur Ursache ergaben laut Polizei, dass der Baum wohl stark von einem Pilz befallen war, der das sogenannte Eschensterben auslöst. Aber auch der von den aktuellen Regenfällen aufgeweichte Boden dürfte bei dem Unfall demnach eine Rolle gespielt haben.

