Umsetzung von Magnetschwebebahn in Nürnberg weiter unklar

Bayerns Ministerpräsident Söder in China - Diese Magnetschwebebahn der oberpfälzischen Firmengruppe Max Bögl schaute sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in China an. Ob es eine solche Bahn auch in seiner Heimatstadt Nürnberg gehen wird, ist weiter unklar. (Archivbild) - Foto: Peter Kneffel/dpa