Umherfliegender Reifen auf A9: Vier Menschen verletzt

Vier Menschen haben durch einen umherfliegenden Reifen auf der Autobahn 9 im Landkreis Pfaffenhofen Augenverletzungen erlitten. Aus zunächst unklaren Gründen habe sich der Reifen bei Wolnzach vom Auto einer 66-Jährigen gelöst, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Reifen flog am Freitag auf die Gegenspur und traf dort einen Kleinbus mit sieben Insassen. Zwei Frauen im Alter von 33 und 49 Jahren sowie ein 33- und ein 19-Jähriger wurden durch Glassplitter und Fahrzeugteile leicht verletzt. Zwei der vier Verletzten kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

