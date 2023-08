Umgestürzter Baum sorgt für Bahnausfall in Oberbayern - Unwettergefahr bleibt bestehen

Auch über München blitzte es gestern gewaltig. −Foto: dpa

Ohne größere Schäden zu verursachen zog die Unwetterfront in der Nacht zum Montag über Oberbayern. Allerdings gab es eine Streckensperrung bei der Bahn aufgrund eines umgestürzten Baumes. Die schwül-heiße Wetterlage mit Gewittergefahr soll sich am Montag fortsetzen.









Bei dem Unwetter am Sonntagabend ist in Oberbayern ein Zug gegen einen Baum geprallt. Dieser war umgestürzt, wie die Bahn im Internet mitteilte. Der Unfall passierte auf der Strecke zwischen Tutzing im Landkreis Starnberg und Weilheim. Verletzt wurde niemand, aber die Strecke musste stundenlang gesperrt werden.



Ansonsten verlief die Nacht eher ruhig für die Polizei in Oberbayern. Es sei zu keinen nennenswerten Einsätzen gekommen, heißt es in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd in Rosenheim. Im benachbarten Tirol kam es indes zu mehreren Einsätzen für die dortige Landespolizei. Aufgrund des Starkregens habe es einige Murenabgänge gegeben, etwa in den Gemeinden Bach/Stockach sowie in Elbigenalp. Hier mussten Straßen stundenlang gesperrt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.





Schwül-heißes Wetter bleibt

Die schwül-heiße Wetterlage bleibt indes auch am Montag bestehen, warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern. Die Temperaturen sollen örtlich bis weit über 30 Grad steigen. Bereits am Vormittag kann es lokal zu einigen Gewittern kommen, stärkere Unwetter sind im weiteren Tagesverlauf im Freistaat wahrscheinlich. Besonders betroffen sollen die Regionen vor und in den Alpen sein. Hier kann es zu heftigen Gewitterzellen mit Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometern kommen. In der Nacht zum Dienstag soll sich die Lage aber entspannen.

− lai