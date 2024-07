Umgestürzte Bäume und überflutete Keller nach Unwetter

Bei einem Unwetter in der Oberpfalz sind Schäden entstanden. Feuerwehrkräfte waren noch am frühen Morgen im Einsatz.

Bei Starkregen und Sturmböen in der Oberpfalz sind mehrere Bäume umgestürzt, Dächer beschädigt worden und Keller vollgelaufen. Am Abend habe es innerhalb von knapp zwei Stunden 17 unwetterbedingte Einsätze gegeben, davon acht im Bereich der Polizeiinspektion Regenstauf (Landkreis Regensburg), teilte ein Polizeisprecher mit. Grund für die Einsätze seien überwiegend Bäume und Äste auf der Straße gewesen.

So waren Feuerwehrkräfte in Regenstauf im Einsatz, um Straßen und Fahrzeuge von umgestürzten Bäumen zu befreien, Dächer mit Planen abzudecken und Keller auszupumpen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Am frühen Morgen waren die Straßen einer Polizeisprecherin zufolge wieder frei und die Wetterlage ruhig. Angaben zu Schadenshöhen konnten die Sprecher nicht machen.

